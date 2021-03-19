На организованном компанией Microsoft шоу ID Xbox, которое состоится 26 марта, будет анонсировано 25 премьер трейлеров и более сотни новых проектов. Среди них – и ожидаемый поклонниками ролик игры S.T.A.L.K.E.R. 2, разработанной студией GSC Game World.

На шоу ожидается также представление ряда новейших инди-игр для Xbox Game Pass. Также планируется показать промо-материалы для таких игрушек, как Voidtrain, The Ascent, Second Extinction и многих других.

Представители Microsoft сообщают, что вести шоу будут популярные и хорошо известные стриммеры. Именно они представят трейлеры для игр от таких разработчиков, как Curve Digital, Dear Villagers, DrinkBox. В программе шоу также общение с фанатами, ответы на все интересующие их вопросы, а также раздача игровых кодов самым активным участникам.