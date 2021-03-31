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Китайский автопроизводитель Great Wall создал новый бренд под названием Tank, под которым будет выпускать исключительно утилитарные внедорожники. Компания анонсировала в ближайшее время выход на рынок сразу пяти автомобилей под этой торговой маркой.

Производитель сообщил, что все пять машин получат брутальный дизайн, а также оборудование, которое будет унифицировано с технической начинкой автомобилей, выпускаемых под торговыми марками WEY и Haval.

Также компания анонсирует установку на внедорожники и городской кроссовер, который представят следующим по очереди, либо гибридных, либо чисто бензиновых двигателей. Подробные характеристики авто в настоящий момент недоступны.

Great Wall также готовит целую серию автомобилей, которые будут созданы в тесном сотрудничестве с еще одним известным брендом из Китая – Xiaomi.

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