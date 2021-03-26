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Компания Apple запатентовала новый способ охлаждения для ноутбуков MacBook.

Как сообщается, метод заключается в выдвижных ножках. При помощи этих ножек задняя часть ноутбука будет приподниматься, благодаря чему устройство будет лучше пропускать воздух. В итоге это будет способствовать охлаждению всего корпуса.

Отмечается, что использоваться методика будет не на всех моделях ноутбуков Apple. Так, её планируется применять для линейки MacBook Pro. Выдвижная подставка будет находиться в шасси ноутбука. При этом выдвигать её можно будет как ручным, так и автоматическим способом. Также в подставку могут добавить дополнительные разъёмы.

На данный момент разработка является лишь патентом, и неизвестно, будет они она вообще реализована.

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