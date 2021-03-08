Компания Apple планирует в скором будущем представить VR-гарнитуру и AR-очки.

Согласно заявлению сетевого инсайдера Минг-Чи Куо, VR-гарнитура от Apple выйдет уже в следующем году. Ждать выхода AR-очков придётся подольше – их должны представить лишь в 2025 году. Также сообщается, что компания занимается разработкой линз с технологией дополненной реальности. Их выход запланирован на 2030 год.

В настоящее время, как сообщает инсайдер, прототипы гарнитуры имеют вес примерно в 200-300 грамм. В будущем вес может уменьшиться до 100-200 грамм, однако для этого разработчикам необходимо разобраться с некоторыми проблемами технического характера.

Если удастся их решить, то гарнитура от Apple должна стать самой лёгкой среди конкурентов. Стоимость гарнитуры в США может составить около 1000 долларов.