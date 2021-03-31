Компания Apple оформила патент на корпус устройства в новой стилистике.

Как сообщается, внешне новый дизайн несколько напоминает тёрку для сыра. Согласно документам компании, эта структура является трёхмерной, она состоит из нескольких узоров, которые представляют собой сферические плоскости. Благодаря такому корпусу гаджеты получат более хорошее охлаждение, так как свежий воздух будет более свободно проходить. Впрочем, существенным минусом такого корпуса является полное отсутствие защиты от воды.

Отмечается, что корпуса, выполненные в подобном дизайне, могут использоваться на всех типах устройств, которые выпускает компания. В частности, указываются iPhone, iPad, Apple Watch.

На данный момент неизвестно, будет ли компания выпускать устройства, в которых будет использован подобный корпус. Возможно, он останется лишь проектом на бумаге.