Китайские бренды Realme и Xiaomi уже 30 недель не могут дождаться поставок однокристальных процессоров Qualcomm. Еще немного, и производство смартфонов будет парализовано, считают эксперты.

Проблемы с поставками связаны с тем, что Qualcomm просто не успевает производить требуемое количество чипов. Увеличение клиентской базы повлекло за собой стремительный рост спроса, но у компании нет производственных мощностей, чтобы удовлетворять его в кратчайшие сроки в полном объеме.

Упомянутые выше компании уже жалуются на проблемы. И Xiaomi, и Realme анонсировали выход на рынок аппаратов с поддержкой 5G на процессорах Snapdragon 870 и 888 (Redmi K40 и Realme GT 5G), однако выпустить их не могут из-за отсутствия чипов. Приходится объявлять предзаказы, которые выполняются очень долго.

Производители сообщают, что проблема относится не только к процессорам. Так, поставка микросхем CSR Bluetooth для беспроводных наушников иногда затягивается на 6-8 месяцев.