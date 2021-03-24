Китайские пользователи Сети на сайте Sina Weibo живо обсуждают фотосессию российского президента Владимира Путина в заснеженной тайге. Они также сравнивают его с американских президентом Джозефом Байденом.

Напомним, что на выходных глава государства отправился в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Он водил вездеход, дышал звенящим свежим воздухом, а также посетил мастерскую министра обороны, в которой тот изготавливает интересные вещицы из дерева.

Один из китайских комментаторов заметил, что Байден не смог бы даже забраться в вездеход. Другой его поддержал и написал, что если американский лидер увидел эти фото, то его настроение сразу же испортилось.

Читательница под ником fye__ предположила, что президент США не смог бы выбраться, если бы отправился в такие места. Ее собеседница добавила, что он в придачу сломал бы обе ноги. Особенно при сильном ветре.