Москва намерена “законсервировать” конфликт на Донбассе, введя свои миротворческие силы в этот регион, заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. Он также предположил, что для этого будет организована серьезная провокация со стороны России.

По словам политика, Москва недовольна бездействием Нормандской четверки, но все же не желает терять инициативу на Донбассе. Именно поэтому она сейчас подготавливает провокацию, которая позволит беспрепятственно ввести в ДНР и ЛНР своих миротворцев. Подобная ситуация уже возникала в Абхазии и завершилась успешно для РФ.

Кроме того, Гармаш полностью уверен, что сейчас Россия готовит позиции для обороны на случай, если Киев все же решится на наступательные действия. По его мнению, ЛНР и ДНР будут превращены в российскую военную базу, которая в любой удобный момент сможет вступить в вооруженное столкновение с Украиной.