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Врачи Университета Южной Калифорнии выявили случаи «вечного» заражения коронавирусной инфекцией. Причиной того, что инфицированный человек не может вылечиться на протяжении 6 месяцев назван подорванный из-за лейкемии иммунитет.

По словам ученых, столь длительное пребывание патогена в организме способно привести к его постоянной мутации, из-за чего он легко уклоняется от антител. Именно поэтому пациенты с лейкемией могут заражаться коронавирусом бесчисленное количество раз и долго не могут вылечиться.

Ослабленный заболеванием иммунитет просто не в состоянии бороться с Covid-19. Кроме того. Хронический недуг не дает организму возможности вырабатывать антитела. Но даже если этот процесс запускается, патоген мутирует и становится практически неуязвимым перед иммунной системой.

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