Израильские ракеты-перехватчики SkyCeptor теперь будут использоваться в американских системах противовоздушной обороны Patriot, сообщает издание Breaking Defense. По имеющейся у него информации, доработка, обеспечившая такое применение боеприпасов, была проведена компаниями Rafael и Raytheon из Израиля и Соединенных Штатов соответственно.

Руководитель сектора ПРО и ПВО компании Rafael Пини Юнгман рассказал, что главной целью модернизации является расширение сферы применения противоракет. Изначально они создавались только для комплексов David’s Sling. («Праща Давида»), однако теперь смогут успешно применяться и в американских системах.

Одной из причин, по которым дорабатывались ракеты-перехватчики, Юнгман назвал экономию средств. По его словам, использование SkyCeptor втрое дешевле, чем применение штатных боеприпасов Patriot.