Если российская вакцина «Спутник V» будет одобрена итальянским и европейским регуляторами, то ее используют для иммунизации от коронавируса в Италии, заявил министр здравоохранения этого государства Роберто Сперанца. Он также отметил, что для него главное, чтобы препарат был надежным и безопасным.

«… меня мало интересует, какова национальность учёных, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея», – заявил министр.

Также он сообщил, что подчиненное ему ведомство открыто как для российской, так и для любой другой вакцины. Сперанца рассказал, что в Италии сейчас применяются препараты Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которые уже одобрены регуляторами. Но если российский «Спутник V» тоже пройдет все необходимые процедуры, Рим закупит и его.

По словам министра, сейчас совсем не время «возводить националистические барьеры», так как требуется максимально расширенная иммунизация, чтобы как можно скорее победить пандемию.