Испанские истребители Eurofighter Typhoon попытались создать помехи российских самолетам, которые в настоящий момент принимают участие в учениях над акваторией Черного моря, заявляет портал Avia.Pro. Пока точно известно лишь то, что эти воздушные машины поднялись в небо с румынской авиабазы Североатлантического альянса.

В учениях принимали участие два боевых российских самолета. На их перехват вылетели два «Тайфуна» с авиабазы в Румынии, которые в течение некоторого времени преследовали воздушные машины. На Телеграм-канале «Военный обозреватель» появились фотографии, подтверждающие этот факт.

Портал Avia. Pro сообщает, что никаких конфликтов в ходе сопровождения не произошло. Однако подобное поведение натовских самолетов говорит о том, что альянс начал действовать еще более жестко и пытается контролировать все российские учения. Эксперты считают, что данная ситуация – это попытка спровоцировать истребители ВКС РФ. Однако на этот раз она завершилась полным провалом.