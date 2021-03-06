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Испанские истребители Eurofighter Typhoon попытались создать помехи российских самолетам, которые в настоящий момент принимают участие в учениях над акваторией Черного моря, заявляет портал Avia.Pro. Пока точно известно лишь то, что эти воздушные машины поднялись в небо с румынской авиабазы Североатлантического альянса.

В учениях принимали участие два боевых российских самолета. На их перехват вылетели два «Тайфуна» с авиабазы в Румынии, которые в течение некоторого времени преследовали воздушные машины. На Телеграм-канале «Военный обозреватель» появились фотографии, подтверждающие этот факт.

Портал Avia. Pro сообщает, что никаких конфликтов в ходе сопровождения не произошло. Однако подобное поведение натовских самолетов говорит о том, что альянс начал действовать еще более жестко и пытается контролировать все российские учения. Эксперты считают, что данная ситуация – это попытка спровоцировать истребители ВКС РФ. Однако на этот раз она завершилась полным провалом.

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