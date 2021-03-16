Исследователи из Соединенных Штатов смогли впервые тщательно изучить глубины высочайшего гейзера на планете, расположенного на территории Йеллоустона.

Согласно их словам, они все еще точно не знают, из-за чего именно происходят регулярные извержения гейзера «Старый Служака» и нерегулярные выбросы воды «Пароходом». Однако они считают, что это может быть связано с их глубинной водопроводной структурой. Специалисты сделали данный вывод после того, как им удалось отобразить соответствующую систему на глубине свыше ста метров.

Эксперты отмечают, что «Пароход» в отличие от своего более знаменитого «собрата» имеет нерегулярный график извержений. За все время наблюдений за ним он имел лишь 3 периода, когда находился в режиме стабильной активности. Последний начался около трех лет назад и продолжается до сих пор, причем количество выбросов значительно увеличилось.