Научные работники Самарского университета сделали открытие, которое может помочь в разгадке одной из главных тайн Солнца.

Новое исследование направлено на изучение причин значительного нагрева звезды в области ее короны. Оно может помочь в прогнозировании магнитных вспышек и бурь на Солнце, так как значительно улучшит использующиеся компьютерные модели. Российские специалисты напоминают, что над тайной солнечной атмосферы ученые бьются уже несколько последних десятилетий.

При этом правильно прогнозировать поведение нашей звезды очень важно для многих сфер человеческой деятельности, ведь солнечные вспышки могут воздействовать на земное и космическое оборудование. Изучив поведение Солнца, исследователи смогут применить полученные знания в разработке термоядерного реактора.