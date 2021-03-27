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Россия уверенно занимает первое место в мире по количеству людей, страдающих от головной боли, рассказала уральский медик Елена Лебедева. Она пояснила, что в большинстве случаев причиной возникновения хронических мигреней является неконтролируемый прием лекарств.

Невролог сообщила об исследовании, в результате которого выяснилось, что головными болями в России страдает 76 процентов жителей. При этом у 17 из них наблюдается мигрень.

Это заболевание, по словам специалиста, требует квалифицированного лечения. Которое будет воздействовать на причины возникновения мигрени, а не на ее симптомы. Участковые же врачи в подавляющем большинстве случаев прописывают анальгетики, которые только усугубляют проблему.

Лебедева, которая имеет степень магистра Master on Headache disorders по неврологии и конкретно по головным болям, заявляет, что врачи должны уметь распознавать причины, по которым болит голова, и направлять пациентов к специалистам, способным вылечить головную боль раз и навсегда, а не просто облегчить страдания.

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