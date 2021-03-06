читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователям из РФ удалось тщательно изучить принцип действия новейшего антибиотика, полученного из актинобактерий, которые выделяют черные муравьи-древоточцы.

Специалисты напоминают, что в настоящее время многие штаммы бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам, что становится серьезной проблемой для мировой системы здравоохранения. По этой причине биологи постоянно ищут новые вещества, способные эффективно противостоять бактериальным инфекциям. В рамках одного из подобных исследований научные работники МГУ и Сколково проанализировали действие нибомицина.

Это вещество было обнаружено около 66 лет назад. Оказалось, что оно может снижать активность топоизомеразы II типа у грамотрицательных бактерий. Ученые уверены, что в будущем его можно будет использовать для лечения разных болезней.

Вам может понравиться

Мягкий подводный робот поможет в изучении глубин Марианской впадины

Специалисты из КНР создали мягкого подводного робота из силикона, способного помочь в изучении Марианской впадины, глубина которой составляет почти 11 километров. Конструкция новой роботизированной системы основана на подводной улитке, обладающей

Алгоритмы Яндекса и ВШЭ помогли открыть четыре новых тетракварка

Представители НИУ ВШЭ сообщили, что физикам удалось открыть новые тетракварки при помощи детектора LHCb Большого адронного коллайдера, используя алгоритмы Яндекса и ВШЭ. Специалисты отмечают, что под тетракварками понимаются экзотические частицы,

Коронавирус способен разрушать мышечные волокна сердца

О том, что коронавирус оказывает негативное влияние на клетки миокарда, ученые знали еще в прошлом году. Однако сейчас выяснилось, что патоген также разрушает мышечные волокна. Об этом рассказали специалисты Вашингтонского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 6 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 6 марта – переменная облачность, до 13 °C |