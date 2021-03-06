Исследователям из РФ удалось тщательно изучить принцип действия новейшего антибиотика, полученного из актинобактерий, которые выделяют черные муравьи-древоточцы.

Специалисты напоминают, что в настоящее время многие штаммы бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам, что становится серьезной проблемой для мировой системы здравоохранения. По этой причине биологи постоянно ищут новые вещества, способные эффективно противостоять бактериальным инфекциям. В рамках одного из подобных исследований научные работники МГУ и Сколково проанализировали действие нибомицина.

Это вещество было обнаружено около 66 лет назад. Оказалось, что оно может снижать активность топоизомеразы II типа у грамотрицательных бактерий. Ученые уверены, что в будущем его можно будет использовать для лечения разных болезней.