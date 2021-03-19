Создание компанией Apple собственных процессоров M1 больно ударило по компании Intel, которая ранее поставляла чипы для Макбуков. Однако заявила она об этом в шутливом тоне, выпустив несколько роликов с рассказами о недостатках процессоров из Купертино. При этом она переманила у Apple актера Джастина Лонга, который снимался в подобной рекламе, сравнивая Mac и Windows.

Лонг начинает высмеивать новшества Apple c внешнего вида портативных компьютеров. Он заявляет, что с чипами Intel выпускается множество аппаратов всех размеров и особенно цветов. А вот M1 устанавливают только на серые и «еще более серые ноутбуки».

Также актер шутливо обыгрывает низкую мощность эппловских процессоров, заявляя, что на Mac никто не играет в игры, невозможность подключить к Macbook несколько дисплеев, не слишком удобный в использовании тачбар. По словам Лонга получается, что ноутбуки на Intel являются мечтой любого пользователя.

Подобные шутливые баталии организуются многими американскими и европейскими компаниями. Поэтому в скором времени можно ожидать ответа от Apple.