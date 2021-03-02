iPhone 13, выход которого запланирован на 2021 год, прибавит в весе, но при этом его размеры не изменятся, сообщил эксперт TF International Securities Мин Чи Куо. Он также предсказал, что «челка» на смартфоне станет немного меньшей.

По поводу «челки» эксперт сообщил, что компания Apple должна избавиться от нее уже в следующем году. Он не исключает, что производитель поступит точно так же, как и Samsung и сделает выбор в пользу небольшого отверстия под фронтальную камеру.

В тринадцатой модели Apple установит на свои аппараты увеличенный аккумулятор, который по всей видимости и повысит вес устройства, а также более совершенные 5G-модемы и камеры. Уменьшение размеров «челки» поможет сделать дисплей визуально большим, чем он есть сейчас.

Об усовершенствованных камерах iPhone 13 ранее заявляли и специалисты компании Barclays. Они уверены, что следующее поколение фотомодулей позволит получать качественные фотографии даже при минимальном освещении.