Индийские физики нашли способ значительно продлить срок эксплуатации респираторов N95. Они сообщили, что себестоимость обновленного изделия при этом составит не более 1 американского доллара.

Чтобы повысить эффективность респираторов и сделать их гораздо долговечнее, ученые вставили в них дополнительный слой, состоящий из графена и содержащих фтор органических веществ.

В процессе создания новой технологии физики выяснили, каким именно образом респираторы и маски защищают своих владельцев от заражения коронавирусом. Оказалось, что за это отвечает защитный слой внутри изделия, который улавливает вирусные частицы. Нашли эксперты и недостаток такой защиты. Они отметили, что этот самый слой через короткое время перестает справляться со своей задачей, что приводит к заражению даже в маске.

Использование смеси графена с фтором дает возможность значительно увеличить эффективность защиты от инфицирования. Все дело в том, что такой слой не подвержен быстрому износу. Кроме того, его при необходимости можно очистить, используя обычную перекись водорода. После этой процедуры маска будет так же надежно защищать от коронавируса, как и сразу после приобретения.

Ученые пояснили, что такой респиратор все же не вечен, однако его вполне хватает на 4-5 циклов очистки.