Тест на антитела нужно сдавать перед вакцинацией, а сразу после этой процедуры в нем нет никакого практического смысла, уверен российский иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, инъекция профилактического препарата или перенесенная коронавирусная инфекция в любом случае вырабатывают иммунитет от Covid и делать тест для того, чтобы узнать количество антител, совершенно бессмысленно.

Специалист пояснил, что количество антител во многом зависит от индивидуальных особенностей организма и совершенно не влияет на уровень защиты от заражения. После укола антитела в любом случае появляются, а это значит, что иммунитет сформирован.

Со временем число антител уменьшается, но при этом защита все равно активируется, пусть и с некоторым опозданием. Делать тест нужно не раньше, чем через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания. И то только в том случае, если человек намеревается пройти иммунизацию повторно.

Людям, которые уже переболели коронавирусом, иммунолог рекомендует сделать тест перед вакцинацией. Если с момента выздоровления уже прошел год и уровень антител существенно снизился, достаточно сделать лишь один укол, чтобы вновь возродить клетки памяти, реагирующие на коронавирус.