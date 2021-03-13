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Никас Сафронов, известный художник из РФ, уверен, что скандальный уход исполнительницы Азизы из передачи «Маска» в итоге принесет ей многомиллионные доходы.

Согласно его словам, Азиза является яркой и талантливой артисткой, которой удалось бы значительно разнообразить шоу, поэтому новость об ее уходе огорчила художника. Он также не понимает, из-за чего многие пользователи начали критиковать певицу за то, что она решила поучаствовать в этой программе, ведь с помощью нее любой артист может показать себя зрителям с совершенно новой стороны.

При этом Сафронов отметил, что Азизе не следует унывать по поводу своего выбывания из «Маски», ведь ее непрестанно обсуждают уже целую неделю. Все это положительным образом скажется на популярности певицы – ее станут чаще приглашать в другие проекты и концерты, что принесет звезде большие дивиденды в будущем.

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  • 10.03.2021
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