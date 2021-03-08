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Популярное тюнинг-ателье Hennessey неплохо поработало над улучшением британского автомобиля McLaren 765LT. Специалистам удалось отлично переработать интерьер и улучшить внешний вид авто. Кроме того, они увеличили мощность двигателя до 1000 лошадиных сил.

Благодаря комплекту, который, по словам экспертов, наделяет автомобиль безумием, McLaren 765LT всего за 2,1 секунды разгоняется до 100 километров в час. Максимальная его скорость может достигать 364 км/ч.

В ходе улучшения авто специалисты установили на него новые нержавеющие выхлопные трубы, существенно увеличивающие шум, воздушные фильтры, отличающиеся от штатных повышенной пропускной способностью, а также изменили прошивку электронного блока управления мотором.

На кузове теперь красуется логотип Hennessey, а на приборной панели внутри салона – специальная табличка, на которую нанесен серийный номер.

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