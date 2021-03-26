В прошлый четверг хакеры взломали форум хакеров Carding Mafia, на котором публиковались данные похищенных банковских карточек. После этого данные почти 300 тысяч пользователей ресурса оказались в свободном доступе в Сети, сообщает портал Have I Benn Pwned. Этот ресурс создан специально, чтобы отслеживать утечки любых данных в интернете.

Создатель сайта Have I Benn Pwned Трой Хант сообщил, что попавшие в сеть адреса электронной почты, логины и пароли пользователей, а также IP-адреса на данный момент остаются актуальными. Чтобы проверить это, он попытался восстановить доступ к сайту с помощью выложенных хакерами адресов e-mail и сумел это сделать без проблем.

Кроме того, данные с форума уже неоднократно пытались продать на других подобных ресурсах. По словам Троя Ханта, это одна из тех историй, в которых «хакеров хакнули хакеры». В последнее время подобные казусы начали встречаться все чаще.