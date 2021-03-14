В издании Bloomberg сообщили, что американской компании Google не удалось убедить калифорнийский суд в закрытии судебного дела в ее отношении, связанного с незаконным сбором личных данных пользователей.

Корпорацию обвинили в том, что она тайно собирала персональные сведения людей, используя для этого сервис Analytics, предназначенный для подготовки статистики посещений веб-порталов, рекламный менеджер Ad Manager и мобильные приложения. Истцы отмечают, что «Гугл» продолжал накапливать данные даже после активации системы анонимного просмотра.

В суде не стали закрывать судопроизводство, указав на то, что компания не стала уведомлять своих пользователей о продолжении сбора информации даже после переключения в режим инкогнито. Google при этом собирается продолжить отстаивание своей позиции, заявляя, что все сведения о сборе данных указаны в политике конфиденциальности, которую принимают пользователи.