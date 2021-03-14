Сергей Бойцов, главный кардиолог России, в четверг, 11 марта, решил посетить клиническую больницу Орловской области.

Согласно словам Вадима Мурадяна, главного врача медучреждения, основная цель визита Бойцов заключалась в проверке деятельности медперсонала. Он потратил на осмотр клиники почти весь день, высказав немало предложений о том, как можно лучше наладить работу. К примеру, кардиолог указал на необходимость проведения исследований на грузочные пробы в рамках коронарной патологии.

Немало внимания Бойцов также решил уделить использованию новых лекарств по лечению коронарной патологии, относящихся к 4-му поколению. Он указал на то, что в регионе пока недостаточно широко применяются эти лекарственные средства, поэтому следует улучшить взаимодействие между стационаром и поликлиникой.