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Геймер с ником papi1368 нашёл необычную ошибку в игре Cyberpunk 2077.

О своём открытии игрок сообщил на Reddit 15 марта. Так, он обнаружил, что в одном из воспоминаний Джонни Сильверхенда есть возможность расправиться с финальным боссом Адамом Смэшером, всего лишь расстреляв его через стену.

В опубликованном ролике papi1368 расстреливает Смэшера сквозь стены, видя его образ при помощи сканирования местности. Впрочем, игра на это не отреагировала – после убийства Смэшера шла активация скрипта и события развивались так, словно ничего не произошло.

Однако модель босса исчезла и игроку пришлось наблюдать взаимодействие своего персонажа с «пустым местом». Так, согласно сценарию игры, Смэшер убивает персонажа, и после этого эпизод завершается.

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  • Анна
  • 14.03.2021
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