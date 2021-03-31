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Исследователи определили, что такие хронические инфекции как ВИЧ и гепатит оказывают такое же воздействие на человеческий организм, как старение.

Специалисты изучили изменения в клетках людей, страдавших от гепатита и ВИЧ, и определили, что у них пропадала чувствительность к молекулам, снижалось количество генов, которые стимулируют иммунитет, и становилось меньше иммунных Т-клеток. Все эти симптомы являются признаками старения. При этом они сохранялись еще на протяжении года после выздоровления.

По мнению ученых, эти вирусы, вероятнее всего, приводят к ускорению процесса старения. При этом они пока не могут сказать, что именно оказывается его катализатором. Не исключено, что на старение воздействует ряд генов, запускающих процесс неминуемой смерти организма.

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