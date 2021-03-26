Студия GCS Game World показала костюмы и снаряжение, которое будет использоваться в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Также она рассказала о новых фракциях и продемонстрировала работу редактора NPC. Последний предназначен для выбора внешнего вида зубов персонажей.

О фракциях никакой дополнительной информации предоставлено не было. Студия лишь сообщила, что группировки «Свобода» и «Долг» можно будет без особых проблем распознать по разнообразию используемого оружия. Модели сталкеров из этих группировок были продемонстрированы в ролике.

Также известно, что в новой части «Сталкера» планируется задействовать до 30 видов вооружений. Каждое из которых геймер сможет настроить под собственные предпочтения.

Выход игры запланирован на следующий год. Причем известно, что изначально она выйдет только для персональных компьютеров и консолей Xbox от компании Microsoft.