Соединенные Штаты намерены реализовать программу Assault Breaker II, направленную на сдерживание России. В ее рамках планируется разработка вооружений, которые помогут расправится с китайскими боевыми кораблями и многочисленными танками РФ в случае вооруженного столкновения.

Предполагается, что это новое оружие нивелирует преимущество Китая или России и даст Соединенным Штатам возможность выиграть несколько первых часов для активизации боевых действий.

Издание Forbes напоминает читателям, что нечто подобное уже было ранее. Во времена холодной войны в прошлом веке США разрабатывали программу Assault Breaker, основные цели которой были точно такими же, как и сейчас. Они намеревались выиграть время и победить «орды советских танков» одним мощным ударом.

Авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», считают, что подобные программы не имеют никакого смысла, если неизвестно точное количество кораблей, самолетов, танков и другой техники, которая будет задействована в первые часы боев. По той простой причине, что достаточно его увеличить и новейшее вооружение США просто не сможет справиться с поставленной задачей.