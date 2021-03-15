Финские ученые нашли способ решить проблему нехватки продуктов питания, которая медленно, но уверенно надвигается на все человечество. Они научились готовить блюда практически из воздуха. Так, в одном из экспериментов специалисты с легкостью приготовили шницель.

Главный компонент, который используется в блюдах «из воздуха» — это белок Solein. На его разработку ученые потратили выделенные государством и целым рядом частных фондов 25 миллионов евро. Экспертам удалось получить желтую муку, в которой содержится почти 65 процентов этого вещества.

Мука создается путем измельчения жидких микроорганизмов в биореакторе. После этого туда же добавляется смесь углекислоты и водорода, благодаря чему запускается процесс выделения питательных веществ. Затем они высушиваются и используются для приготовления пищи.

Ученые заявляют, что первые продукты на основе белка Solein появятся на рынке уже через два года. Но до этого момента необходимо устранить несколько горьковатый вкус желтой муки, а также отыскать способы ее производства на возобновляемых источниках энергии.