В 2014 году, в период Крымской весны произошел короткий инцидент, который в пылу радостных событий остался практически незамеченным. Между тем, при определенных раскладах он вполне мог омрачить радость крымчан от воссоединения с Россией.

Как раз во время Крымской весны к полуострову пытался незаметно подобраться американский ракетный эсминец «Дональд Кук». Неизвестно, какие именно цели он преследовал, однако сейчас этого уже не узнает никто. Но самое интересное произошло дальше.

Эсминец довольно ловко маневрировал и долго оставался незамеченным. До тех пор, пока его не обнаружила российская радиолокационная станция «Монолит». Помимо выявления целей, она оснащена функциями для автоматического наведения вооружений и управления огнем, поэтому американский нарушитель сразу же оказался под прицелом.

Экипаж боевого корабля некоторое время еще двигался к полуострову, повинуясь инерции, однако когда он обнаружил нацеленные на эсминец и готовые к пуску ракеты, тут же пустился наутек. Так благодаря «Монолиту» была пресечена попытка провокации, которая могла привести к самым непредсказуемым последствиям.