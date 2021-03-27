Россиянам, которые только планируют сделать прививку от коронавируса, дали полезные рекомендации по подготовке к этой процедуре. Кроме того, эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов развеял несколько устойчивых мифов о вакцинации.

Так, он отметил, что прививку нужно делать как минимум через две недели после простуды, чтобы не оказывать дополнительную нагрузку на иммунную систему. Не стоит опасаться вакцинации при наличии каких-либо воспалительных процессов во рту, которые не входят в число противопоказаний.

Также Горелов дал еще несколько советов:

– перед вакцинацией не нужно сдавать анализы и проходить всестороннее обследование – достаточно обычного врачебного осмотра;

– после прививки и перед ней крайне нежелательно пить средства от аллергии, так как они несколько замедляют появление иммунного ответа;

– при возникновении болевых ощущений или признаков простуды после иммунизации можно выпить ибупрофен или парацетамол;

– если присутствует сильный страх перед прививкой, имеет смысл принять успокоительное, которое никак не повлияет на результат инъекции;

– пациенты, страдающие от хронических заболеваний, входят в группу риска, поэтому должны прививаться в обязательном порядке.

Кроме того, специалист заявил, что если человек заразился коронавирусом уже после первой инъекции, то вторая ему не нужна, так как иммунитет выработается после выздоровления.