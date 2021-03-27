Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянам, которые только планируют сделать прививку от коронавируса, дали полезные рекомендации по подготовке к этой процедуре. Кроме того, эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов развеял несколько устойчивых мифов о вакцинации.

Так, он отметил, что прививку нужно делать как минимум через две недели после простуды, чтобы не оказывать дополнительную нагрузку на иммунную систему. Не стоит опасаться вакцинации при наличии каких-либо воспалительных процессов во рту, которые не входят в число противопоказаний.

Также Горелов дал еще несколько советов:
– перед вакцинацией не нужно сдавать анализы и проходить всестороннее обследование – достаточно обычного врачебного осмотра;
– после прививки и перед ней крайне нежелательно пить средства от аллергии, так как они несколько замедляют появление иммунного ответа;
– при возникновении болевых ощущений или признаков простуды после иммунизации можно выпить ибупрофен или парацетамол;
– если присутствует сильный страх перед прививкой, имеет смысл принять успокоительное, которое никак не повлияет на результат инъекции;
– пациенты, страдающие от хронических заболеваний, входят в группу риска, поэтому должны прививаться в обязательном порядке.

Кроме того, специалист заявил, что если человек заразился коронавирусом уже после первой инъекции, то вторая ему не нужна, так как иммунитет выработается после выздоровления.

Вам может понравиться

Ученые выяснили, что коронавирус поражает клетки ротовой полости человека

Команда исследователей из нескольких стран мира выяснила, что COVID-19 способен поражать клетки в полости рта человека. Обнаружение возможности у коронавируса инфицировать разные клетки участков человеческого тела, включая ротовую полость, может

Омский Минздрав при Солдатовой приобретал ненужное для лечения Covid оборудование

Минздрав омского региона, которым до прошлого года руководила Ирина Солдатова, необоснованно приобретал совершенно ненужное для лечения Covid-19 оборудование, заявили представители регионального управления федерального казначейства. Они отмечают, что ведомство приобретало аппараты

Волгоградские врачи сделали сложную операцию на мозге матери двоих детей

Нейрохирурги из медучреждения в Волгограде успешно завершили сложнейшую операцию на мозге молодой матери двоих детей. Согласно словам сотрудников комитета здравоохранения Волгоградской области, медики смогли удалить опасное новообразование в мозге женщины.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 27 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 6 °C |