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Автоэксперты задали автопилотам, разработанным компаниями Waymo и Tesla, классическую задачу, начинающуюся со слов «Из пункта А в пункт Б выехали…». В ночное время они протестировали два такса, на которых установлено это программное обеспечение.

Ночь была выбрана для экспериментов совсем не случайно – специалисты хотели сделать исследование абсолютно безопасным.

Победу в своеобразном состязании одержала «Тесла», которая справилась с поездкой всего за пять минут, выбрав наиболее короткий маршрут. Эксперты отметили, что она довольно уверенно делала левые повороты, что и стало причиной успеха.

Автомобиль Waymo левых поворотов упорно избегал и проехал весь путь на три минуты позже конкурента. В остальном оба автопилота все делали правильно – соблюдали требования дорожных знаков и тормозили на светофорах. «Теслу» уличили в том, что виртуальный водитель не любит включать поворотники. Кроме того, пару раз автомобиль перестроился прямо через сплошную.

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