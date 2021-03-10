Бронетранспортеры «Бумеранг», разработанные российскими конструкторами, привлекают внимание многих стран во всех уголках мира, заявляют китайские эксперты в издании Sohu. Они также называют причины такого интереса к новейшей бронемашины.

Первая из них – это универсальность БТР, от которой авторы пришли в настоящий восторг. Боевая машина может одинаково успешно применяться как для высадки десанта и разведывательных действий, так и для транспортировки либо для ведения огня по живой силе и технике противника. Она оснащена боевым модулем, обеспечивающим совместимость с самыми разными видами вооружений – от пулеметов до пушек разных калибров.

Кроме того, китайцев восхитила продуманная конструкция кузова и новейшая броня, выполненная из композитных материалов. Последняя дает возможность надежно защитить экипаж БТР от любых обстрелов и повышает его выживаемость.