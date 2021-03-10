читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бронетранспортеры «Бумеранг», разработанные российскими конструкторами, привлекают внимание многих стран во всех уголках мира, заявляют китайские эксперты в издании Sohu. Они также называют причины такого интереса к новейшей бронемашины.

Первая из них – это универсальность БТР, от которой авторы пришли в настоящий восторг. Боевая машина может одинаково успешно применяться как для высадки десанта и разведывательных действий, так и для транспортировки либо для ведения огня по живой силе и технике противника. Она оснащена боевым модулем, обеспечивающим совместимость с самыми разными видами вооружений – от пулеметов до пушек разных калибров.

Кроме того, китайцев восхитила продуманная конструкция кузова и новейшая броня, выполненная из композитных материалов. Последняя дает возможность надежно защитить экипаж БТР от любых обстрелов и повышает его выживаемость.

Вам может понравиться

Роскачество обнаружило кишечную палочку в трех марках блинов с мясом

Представители Роскачества сообщили об обнаружении бактерий кишечной палочки в блинах, находившихся в замороженном состоянии. Речь идет о продукции 3-х изготовителей. В рамках проведенного анализа специалисты отобрали блины с мясом двадцати

InfoBrics: США превращают Румынию в плацдарм для атаки на Россию в Черном море

Соединенные Штаты активно создают плацдармы для нападения на Россию в разных точках планеты. К Прибалтике, которой давно доверена эта «почетная» роль, а также к Норвегии теперь присоединилась и Румыния. Греческий

Более 120 карабахских офицеров поддержали главу Генштаба Армении

124 офицера, принимавших непосредственное участие во второй карабахской войне, высказались в поддержку главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Они выразили решительный протест попытками отправить его в отставку и заявили о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -18 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до 0 °C |