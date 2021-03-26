В издании ТАСС, сославшись на экспертов, заявили, что уже во втором квартале текущего года цены на электронику могут вырасти на 10-20 процентов.

Согласно словам специалистов, причиной повышения стоимости станет удорожание логистических процессов и дефицит комплектующих, который вряд ли будет урегулирован в нынешнем году. Олег Пчельников, представитель «Ситилинка», отметил, что цены будут расти практически на все виды техники. Производители уже начали отгружать на 30-50 процентов меньше товаров, чем до старта пандемии коронавируса.

По мнению Эльдара Муртазина, аналитика Mobile Research, ситуация может улучшиться в 2021 году. Сейчас же участникам рынка приходится иметь дело с множеством проблем, начиная от снижения покупательной способности россиян и заканчивая сложностями с поставками товаров. По этой причине цены будут расти почти на всю электронику.