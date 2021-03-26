Специалисты Consumer Reports определили самые лучшие доступные в настоящее время смартфоны на iOS и Android.

Лидером был признан iPhone 12 Pro Max. Apple представила эту модель в прошлом году. Как отмечается, данная модель практически не отличается от смартфона iPhone 12 Pro, однако стоит примерно на сто долларов дороже. Кроме того, смартфон имеет камеру с 2,5-кратным зумом и дисплей, который немного больше, чем у предшественника. Также модель обладает более ёмким аккумулятором – на 3 500 мАч.

Среди Android-смартфонов лидером был признан Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Как отметили эксперты, устройство имеет весьма качественный дисплей, который позволяет смотреть фильмы даже в высоком разрешении. Среди других плюсов – наличие удобного стилуса.

Лучшим бюджетным устройством признан смартфон OnePlus Nord N10 5G. Указывается, что модель может работать 48 часов в активном режиме. Серьёзным недостатком смартфона эксперты считают отсутствие поддержки mmWave.