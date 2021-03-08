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Современные пользователи предпочитают ноутбукам и компьютерам более компактные и мобильные смартфоны, на которых сегодня хранится огромное множество различных данных. Специалист в области кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что доверять этим девайсам можно не всю информацию.

Если избежать этого все же не удается, необходимо предпринять меры для безопасности данных – не заряжать смартфоны в общественных местах, не подключаться к публичным беспроводным сетям по Wi-Fi, использовать двухфакторную авторизацию в наиболее важных приложениях – банковских клиентах, мессенджерах и так далее.

Также Масалович порекомендовал не носить с собой памятки с паролями от платежных и прочих аккаунтов, хранить всю важную информацию в облаке или на локальном ПК.

По словам эксперта, необходимо также отключать функции Wi-Fi и Bluetooth в ситуации, когда они не используются. Также при использовании смартфона в качестве точки доступа нужно устанавливать шифрование, чтобы к устройству не подключались другие пользователи.

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  • Анна
  • 08.03.2021
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