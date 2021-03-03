Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» — это своеобразный мост между боевыми машинами прошлого и будущего, рассказал военный эксперт Александр Михайлов. По его словам, выход обновленного Т-90 предвосхищает появление в войсках давно ожидаемого Т-14 «Армата».

Эксперт сообщил, что на данный момент «Прорыв» немного мощнее, однако у «Арматы» есть одно важное преимущество. Именно эта боевая машина будет наделяться всеми современными технологиями, благодаря чему она быстро обойдет Т-90 и станет самой грозной разновидностью российской бронетехники.

Сравнивая два наиболее мощных танка, Михайлов сообщил, что на Т-90 используется точно такая же многослойная башня со 125-миллиметровым орудием, как и на «Армате». Также в нем применяется и система управления огнем «Калина», которая работает в автоматическом режиме.

По мнению специалиста, конструкторы правильно сделали, что снабдили Т-90 башней от «Арматы». Все дело в том, что такой подход открывает новые возможности для дальнейшей модернизации «Прорыва». Несмотря на это, Т-90 остается только лишь современным танком, а вот Т-14 – это уже вооружение будущего.