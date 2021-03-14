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14 марта в Калининградской области авиация Балтийского флота провела очередные учения. Главное оборонное ведомство РФ сообщает, что в них принимали участие истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Самолеты отрабатывали нанесение ударов по надводным и наземным целям. Действия пилотов фиксировались с помощью специально разработанного комплекса, компоненты которого монтировались в квадратах, в которых необходимо было поражать мишени, а также на самих истребителях и бомбардировщиков.

Для отработки ударов по наземным целям использовались имитации командных пунктов, штабов и других объектов военной инфраструктуры вероятного противника. Пилоты сперва провели разведку, а затем сбросили на мишени авиабомбы П-50Т. Практически в таком же ключе были проведены и маневры по уничтожению надводных целей.

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