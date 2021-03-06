читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Дюжев, актер из РФ, в ходе передачи «Мой герой» поведал о том, что его друг и коллега Сергей Безруков во время одного из выступлений перенес сердечный приступ.

Согласно словам артиста, у Безрукова моментально меняются глаза на съемочной площадке и сцене театра, так как тот вкладывает душу в свою игру. Дюжев отметил, что Сергей может даже «умереть на глазах у зрителей», пытаясь сыграть максимально достоверно. Однажды подобный подход привел к сердечному приступу. Однако актер не уточнил, когда и где именно это произошло.

В СМИ напоминают, что Безруков сейчас занимает должность руководителя одного из театров в Москве, которая в отличие от съемок в кино практически не приносит дохода. Однако артист не уходит с данной работы, так как живет театром.

Вам может понравиться

Ургант высмеял планы Кеосаяна снять ремейк «Белорусского вокзала»

Иван Ургант, ведущий из РФ, посмеялся над планами Тиграна Кеосаяна, известного кинодеятеля, снять новую версию советской картины «Белорусский вокзал». В рамках программы «Вечерний Ургант» телеведущий отметил, что на съемки ремейка

Путина заинтересовал “еще один дворец” в Ленинградской области

Российский лидер Владимир Путин вознамерился посетить поселок Новополье в Ленинградской области, чтобы посмотреть на строящийся реабилитационно-досуговый центр. Его пригласила одна из участниц общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая попросила помощи

CNN: американский спутник снял новую постройку на предполагаемом ядерном полигоне КНДР

Эксперты Миддлберийского института провели тщательный анализ спутниковых снимков, на которых предположительно изображен ядерный полигон Северной Кореи, и обнаружили на них новое строение. Разведка США заинтересовалась этим фактом и уже выдвинула
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 6 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 6 марта – переменная облачность, до 13 °C |