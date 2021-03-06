Дмитрий Дюжев, актер из РФ, в ходе передачи «Мой герой» поведал о том, что его друг и коллега Сергей Безруков во время одного из выступлений перенес сердечный приступ.

Согласно словам артиста, у Безрукова моментально меняются глаза на съемочной площадке и сцене театра, так как тот вкладывает душу в свою игру. Дюжев отметил, что Сергей может даже «умереть на глазах у зрителей», пытаясь сыграть максимально достоверно. Однажды подобный подход привел к сердечному приступу. Однако актер не уточнил, когда и где именно это произошло.

В СМИ напоминают, что Безруков сейчас занимает должность руководителя одного из театров в Москве, которая в отличие от съемок в кино практически не приносит дохода. Однако артист не уходит с данной работы, так как живет театром.