Учёные из США во время проведения раскопок на территории Украины обнаружили, что древние скифы могли являться оседлыми землевладельцами.

Ранее предполагалось, что скифы являются кочевниками. На это указывали археологические находки, в том числе оружие и броня, а также информация из сочинений Геродота.

Вывод о том, что они могли быть землевладельцами, был сделан на основании изотопного анализа древних зубов скифов. Выяснилось, что скифы употребляли очень много зерновой культуры. Это указывает на то, что у них было весьма развито земледелие. Впрочем, также отмечается, что такой рацион был не у всех скифов.

По словам учёных, часть скифов вела оседлый образ жизни, другие же, как ранее и предполагалось, были кочевниками. Также указывается, что скифы не являлись однородным племенем, и новые данные это лишь подтверждают.