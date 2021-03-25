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Чешские исследователи выяснили, что древние люди научились изготавливать каменные орудия намного раньше, чем считали антропологи.

В рамках проведенного статического моделирования стоянок древних людей ученые смогли определить, что олдованские каменные инструменты впервые начали использоваться гоминидами еще 2 миллиона 644 тысячи лет назад, то есть они возникли на 63 тысячи лет раньше, чем предполагалось учеными. При этом ашельские технологии появились примерно 1 миллион 823 тысячи лет назад, то есть специалисты при предыдущих расчетах ошиблись на 55 тысяч лет.

Исследователи отмечают, что данное открытие позволит им в будущем отыскать еще более древние артефакты. Оно также показывает, что благодаря каменным орудиям древние люди смогли ускорить изготовление деревянных изделий и уменьшить количество времени, требуемое на обработку трупов зверей.

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