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Украинский журналист Дмитрий Гордон, раскритиковавший индийскую вакцину, «нарвался» на жесткую выволочку от телеведущего Евгения Комаровского. Известный врач заявил, что высокомерие Украины к Индии и другим странам ничем не оправдано.

По словам Комаровского, Украина еще после 90-х годов прошлого столетия перестала быть развитой страной, имеющей право кого-то критиковать. Если до развала Союза она запускала в космос ракеты и имела ядерный арсенал, то в последние 30 лет она производит исключительно высокомерие, критику в адрес других государств и гордость за заслуги, которых никогда не имела.

Комаровский также заявил, что Индия – это самодостаточное государство, которое обеспечивает себя само в отличие от Украины, а также занимает лидирующие позиции в мире в IT-сфере и в производстве вакцин. Поэтому высокомерное отношение к ней не имеет под собой оснований.

«Индия нас не устраивает. Мы же крутые, мы Украина!» – сказал возмущенный Комаровский.

В ответ на этот монолог Гордон сперва растерялся, а затем назвал известного врача «ватником», так как не нашел других аргументов для возражений.

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