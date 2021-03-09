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В мае текущего года в оборот на территории Евросоюза будут выпущены цифровые «паспорта вакцинации», сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек. Он пояснил, что это всего лишь предположение, но какой-то аналог подобных документов все равно появится.

Идея создания так называемых «ковидных паспортов» витает как в европейских, так и в других странах уже несколько месяцев. Этот документ, выпускаемый скорее всего в цифровой форме, должен содержать информацию о том, что его владелец сделал прививки от коронавирусной инфекции. Кроме того, в него внесут все данные о пройденных тестах на патоген и антитела.

Петршичек сообщил, что проект «паспортов вакцинации» должен быть готов к 17 марта. То есть примерно к маю их должны запустить в оборот на всей территории ЕС. По словам главы чешского МИД, к лету в любом случае требуется какое-то решение, так как люди начнут активно путешествовать.

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