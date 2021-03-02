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Через 1 миллиард лет на Земле исчезнет весь кислород, что приведет к гибели всего живого, сообщили ученые из Соединенных Штатов и Японии. Подробности рассказали авторы исследования Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии и представитель Университета Тохо Казуми Озаки.

Они использовали компьютерную модель, чтобы предсказать будущее нашей планеты. По словам ученых, все начнется после резкого всплеска активности Солнца. Постепенно на планете станет уменьшаться количество углекислоты, которая необходима для фотосинтеза растений. Они погибнут первыми, а следом начнет очень быстро исчезать кислород.

Человечество, по мнению экспертов, вымрет за долго до того, как этот процесс завершится. При этом доминирующим видом на планете вновь станут анаэробные бактерии, о которых сегодня знают разве что биологи, занимающиеся исследованиями.

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  • Анна
  • 02.03.2021
  • читать 1 минуту
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