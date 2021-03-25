Американским исследователям удалось выяснить, что у человека имеются общие гены с подводными безголовыми существами, жившими сотни миллионов лет назад.

Согласно словам специалистов у первых многоклеточных организмов отсутствовали конечности и голова, однако ряд их генетических фрагментов до сих пор присутствуют в человеческой ДНК. Возраст общих генетических клеток составляет около 555 000 000 лет. Эти создания жили в океане в эдиакарский период. У них не было скелета, и они обладали кругообразной формой.

Ученым удалось определить их примерную внешность и поведение благодаря ряду окаменелых останков, обнаруженных археологами. Эти существа получили название кимбереллы. Внешне они были похожи на большую слезу. Большой закругленный конец мог использоваться ими в качестве хобота для сбора пищи. Многие их гены играют ключевую роль в работе иммунной системы человека.