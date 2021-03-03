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Студия Activision выпустила обновление для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone весом в 8 гигабайт, которое содержит комплект текстур повышенного разрешения. Предназначено оно для версии игры для консолей Xbox Series X, а также для Sony PlayStation 4 и 5.

Разработчик порекомендовал устанавливать обновление только в том случае, если используемый геймером дисплей поддерживает высокое разрешение. Также он сообщил, что комплект выделяется поддержкой самых на сегодняшний день детализированных текстур оперативников и оружия.

После недавнего старта второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War, который заканчивается уже завтра, игроки получили возможность играть в зомби-режиме, а также в мультиплеере. Предполагается, что в ближайшее время карта королевской битвы перейдет к Black Ops, а Верданск из Warzone будет взорван.

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