Бывший пилот ВВС Индии Самир Джоши вспомнил воздушный бой между Индией и Пакистаном, который произошел 27 февраля 2019 года. В этом поединке встретились два индийских Су-30МКИ и 4 пакистанских F-16.

Истребители американского производства мчались в сторону Кашмира, однако нашли время на то, чтобы произвести выстрел по индийским самолетам сразу тремя ракетами. В цель не попала ни одна из них, причем один из пилотов сумел мастерски уклониться от попадания.

Когда настал черед Су-30МКИ, одна из пакистанских целей была поражена, а остальные едва успели спастись бегством. Этот удар оказался местью за то, что за несколько часов до данного боя F-16 уничтожили еще один принадлежащий Индии российский истребитель – МиГ-21.

Не исключено, что именно из-за вот таких вот эпизодов Индия намеревается пополнить парк Су-30МКИ. В начале февраля этого года было объявлено о приобретении 12 истребителей, которые обойдутся Нью-Дели в 1,4 миллиарда долларов.