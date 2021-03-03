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Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью, посвящённую полузаброшенному посёлку Цементнозаводский.

Как сообщается, этот посёлок находится в 18 километрах на северо-восток от Воркуты. Зимой, как отметили авторы статьи, температура воздуха здесь падает до 50 градусов ниже нуля. В статье также были опубликованы фото посёлка, на которых можно увидеть запорошенные снегом квартиры и подъезды, обросшие домами сосульки, обледеневшие автомобили. Так как многие жители покидают посёлок, немало домов уже полностью заброшено.

В комментариях читатели заметили, что русские могут выжить где угодно, так как они стойкие. Ещё один комментатор заявил, что на эти кадры даже посмотреть страшно, и нет ничего удивительного в том, что русские такие крутые. Другой читатель пошутил и предложил отправить в Цементнозаводский экологическую активистку Грету Тунберг, чтобы она там вещала о глобальном потеплении.

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