Группа геологов из Великобритании назвала четыре загадки планеты, которые до сих пор остаются неразгаданными.

Все еще неясно, как именно на Земле возникла вода. Около 4,5 миллиарда лет назад ее не существовало. Есть несколько теорий, но ученые пока не знают, какая из них верная. Они также не могут ответить на вопрос о том, что привело в движение тектонические плиты. Для этого им необходимы образцы первых земных пород возрастом более миллиарда лет, однако найти их сейчас невозможно.

Специалисты продолжают спорить о процессе зарождения жизни на планете. Согласно одной из теорий, ее занес посторонний космический объект, однако явных доказательств этому обнаружить не удалось. Загадкой также остается изменение атмосферы, которая ранее была непригодной для жизни, а затем обогатилась кислородом. Считается, что это произошло в результате активности цианобактерий, однако данная версия противоречит появлению первых микроорганизмов.